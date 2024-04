Auf einer Veranstaltung wurde Heidi Klum mit den FinalistInnen von GNTM geblitzt und das lange vor dem Finale!

Noch ist laut offizieller Homepage nicht klar, wann das spektakuläre Finale von " Germany's Next Topmodel " dieses Jahr stattfinden wird. Wie schon in den letzten Jahren wird ein großes Geheimnis gemacht, beziehungsweise hängt es auch davon ab, wie die Quoten der Show sind. Im Netz gehen Gerüchte um, das Finale werde am 20. Juni stattfinden...

Bessere Quoten dieses Jahr?

Ob die Neuerung, dass dieses Jahr Männer auch mitmachen dürfen, für mehr Quote gesorgt hat? Noch ist unklar, wie gut das ankam. Im Netz scheinen die Männer auch sehr gefeiert zu werden, es war ein langjähriger Wunsch der Fans, auch Kerle zu küren.

"GNTM-Finalisten"

Nun ist am Rande einer Veranstaltung ein Foto aufgetaucht, das mit dem Hinweis "GNTM-Finalisten" versehen ist. Darauf sind sechs Models seitlich zu sehen. Xenia, die Twins Luka und Julian, Stella Maria, Dominik sowie Wienerin Kadidja! Hurra, endlich ein Hinweis darauf, wie die 19. Staffel ausgehen wird!

Wandelbar, professionell, fesch: Kadidja

Liste im Netz

Ob es sich um die einzigen FinalistInnen handelt, ist unklar. Es existiert eine Liste im Netz, auf der noch weitere FinalistInnen stehen sollen: Lea, Fabienne, Jermaine und Linus (sowie die Twins und Xenia und Stella Maria). Zusammengerechnet wäre das eine gute Anzahl für ein Final-Grüppchen....