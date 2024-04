„Lächerlich!“ „Sauerei!“ – Shitstorm gegen GNTM wegen DIESER Entscheidung

Ob sich Heidi Klum damit einen Gefallen getan hat?

Große Aufregung bei " Germany's Next Topmodel ". Nach der neunten Folge der Castingshow am 11. April waren viele Fans des beliebten Formats stinkesauer.

Alle Emotionen erwünscht

In der Folge drehte sich alles um ein Fotoshooting , bei dem die Models im Team bei verschiedenen Sets beweisen mussten, wie gut sie improvisieren können. Dabei waren alle Emotionen erwünscht: Freude, Wut, Coolness. Wie immer erledigten manche diese Aufgabe mit Bravour, konnten zeigen, was sie drauf haben. Die wurden dann gleich in die nächste Runde geschickt.

Keine Entscheidung gegeben

Alle anderen Models, die nicht so gut mit der Aufgabe zurecht kamen, die mussten zittern, bis zum Ende der Show, als die Entscheidung kam. Moment, dieses Mal gab es schon wieder keine Entscheidung und alle durften vorerst weiter! Zum zweiten Mal in Folge! Genau aus diesem Grund sind die Fans richtig sauer auf Heidis Show-Konzept.

Das schreiben die Fans im Netz

Und schon wieder fliegt niemand

Wozu hab ich jetzt 3 Stunden Werbung geschaut wenn wieder keiner raus ist?

Dieses Jahr kommen halt auch einfach mal alle ins Finale

Das ist jetzt n schlechter Scherz oder ? Schon wieder fliegt keiner ? es ist soo todes langweilig & unnötig. Wie viele Chancen bekommen manchen von Ihnen noch ?

Warum sind denn die Folgen so inhaltslos (entweder Shooting ODER Catwalk)? In den vorherigen Staffeln hat doch immer ein Entscheidungswalk stattgefunden. In dieser Folge hätte man doch einfach einen Entscheidungswalk durchführen können, wie sonst auch immer, anstatt nächste Woche die sechs Kandidaten bei einer Challenge gegeneinander laufen zu lassen.

Rambazamba in nächster Folge

Kleines Trostpflaster: In der nächsten Folge soll es ordentlich zur Sache gehen - anscheinend werden gleich sechs schwache KandidatInnen rausfliegen.