GNTM-Frechheit: Fans werden vom Finale ausgesperrt

Die Fans der Show sind super sauer! Sie dürfen beim Finale nicht dabei sein.

Endlich gibt es Infos zum großen Finale von " Germany's Next Topmodel ". Wie auf Instagram bekannt gemacht wurde, findet es in zwei Schritten statt: Am Dienstag, 11.06.2024, läuft auf ProSieben das Halbfinale und direkt im Anschluss findet am Donnerstag, 13.06.2024, live in Köln das große Finale statt.

Keine Zuseher

Ein großer Grund zur Freude für die Fans der Klum'schen Modelshow. Denn für die war das bislang ein Highlight - Karten zu ergattern und live dabei zu sein, wenn Klum ihr Topmodel kürt! Doch das ist dieses Jahr wieder anders. Zu Corona-Zeiten durften keine Zuseher bei der Abschlussfolge dabei sein. Das ist nun wieder der Fall, doch wieso?

SIE bekommen die Karten

Auf heftige Reaktionen der Fans heißt es auf Insta vom Social-Media-Team: "Die Karten gehen an Friends & Family der GNTM-Kandidatinnen und Kandidaten und an die große GNTM-Familie."

Diese Models sind am 9.5. geflogen

Enttäuschte Fans

Das lässt die Fans nicht kalt: "So langweilig, immer nur Familie und Freunde, warum dürfen denn keine Fans mehr dabei sein?" heißt es zum Beispiel, viele sind auch einfach enttäuscht. Warum Heidi das so macht, ist unklar.