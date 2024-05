Heinz Hoenig: Geheimer OP-Plan enthüllt

Der Schauspieler kämpft weiterhin ums Überleben. Eine Operation soll sein Leben retten.

140.000 Euro Spenden wurden bereits gesammelt, um Heinz Hoenig (72) das Leben zu retten. Der Schauspieler und Ex-Dschungelcamper ist nicht krankenversichert und daher auf Hilfe angewiesen. Um weiterleben zu können, muss er demnächst mindestens zwei hochriskante Operationen über sich ergehen lassen. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) hält die Medien auf dem Laufenden.

"Es wird zunächst die Operation an der Speiseröhre stattfinden", erklärt Annik gegenüber RTL. Wenn diese gut läuft, werde man einen Eingriff an der Aorta vornehmen. "Die muss operiert werden, weil man nicht garantieren kann, wie lange der Stent hält. Man muss sich vorstellen, an dem Stent, der gesetzt wurde, ist diese Infektion und die geht durch den Stent auch nicht weg. Also ist es so, dass er diese Operation in Form des Aorta-Ersatzes braucht."

Unklar, ob Hoenig je wieder gesund wird

Es sei aber weiterhin nicht sicher, ob er jemals wieder ganz genesen wird. "Die Situation ist sehr schwer, auch für mich. Aber die Momente, diese Stunden, die ich bei meinem Mann sein darf, die geben mir so viel Kraft. Selbst jetzt in seinem Zustand, da gibt er mir so viel Kraft und Stärke. In dem Moment, wo ich bei ihm bin, ist für mich die Welt in Ordnung", sagt Annika.