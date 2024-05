"Zwei Flaschen Wodka": Schweigers Spitals-Video nur ein Scherz?

Schauspieler-Duo spielte einem Reporter einen Streich

Für Schweiger-Fans waren die Videoaufnahmen vor dem Krankenhaus auf Mallorca ein Schock. Darauf zu sehen: Til Schweiger (60), wie er von seinem Freund Oliver Masucci (55) ins Krankenhaus getragen wird. Wenig später soll er jedoch selbst wieder rausspaziert sein. Irgendwie alles ein bisschen wirr. Doch nur wenige Tage zuvor sorgte Schweiger mit einer Blutvergiftung für Schlagzeilen. Man sprach gar von Amputation.

"Der Doktor hat uns im Krankenhaus auf eine Flasche Wodka eingeladen"

Was ist jetzt dran an all den Geschichten? Die Sepsis habe der Schauspieler sehr wohl gehabt, doch das RTL-Video, das wenig später auftauchte, sei ein blöder Scherz gewesen. Masucci verrät gegenüber "rtl.de", dass er und Schweiger einem Reporter einen Streich spielen wollten. "Der Doktor hat uns im Krankenhaus auf eine Flasche Wodka eingeladen", erzählt er scherzhaft. Während der Infusion seien die beiden auf die Idee gekommen, Schweiger von innen zu desinfizieren. "Dann haben wir zu Hause noch zwei Flaschen Wodka geknallt. Dann ging es der Sepsis auch wieder gut", behauptet er.