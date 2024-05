Der Kult-Schauspieler ist schwer erkrankt, kämpft um sein Leben, nur eine riskante OP kann ihn retten.

Endlich ein paar gute Nachrichten um das Gesundheitsdrama des deutschen Kult-Schauspielers Heinz Hoeni g (72). Er wacht langsam aus dem Koma auf!

Wie seine Ehefrau Annika der Bild verriet, konnte sie heute (6.5.) schon mit ihrem Mann sprechen, wenngleich der Prozess des Aufwachens aus dem Koma ein langwieriger ist: "Wenn ein Mensch mehrere Tage im künstlichen Koma lag, dauert es, bis die schwere Narkose nachlässt. Es dauert deshalb, bis Heinz bei vollem Bewusstsein ist.“

Erste Worte von Hönig

Annika, die von ihren Sorgen gezeichnet ist, habe in der Früh an seinem Bett gesessen, Heinz, nachdem er die Augen geöffnet hat, erklärt: "Es tut mir leid, dass ich so furchtbar aussehe." Und was hat ihr Mann gesagt? "Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt!"

Entscheidung für oder gegen

Nun muss Hoenig richtig zu Bewusstsein kommen. Und dann eine schwere Entscheidung treffen: Wird er die riskante Operation machen lassen, eine neue Aorta bekommen und eine Speiseröhre, die eine Zeit lang außerhalb seines Körpers sein wird? Oder gibt er auf? Ehefrau Annika: "Egal, wie Heinz sich entscheidet - ich trage jede Entscheidung mit."

Spendenaktion

Eine Spendenaktion, an der sich auch viele Stars schon beteiligt haben, konnte bereits über 70.000 lukrieren. Insgesamt 90.000 Euro sind vonnöten, damit die OP stattfinden kann. Wie deutsche Medien berichten, soll sich Til Schweiger äußerst großzügig zeigen und rund 20.000 Euro beisteuern wollen. In einem Interview mit RTL schildert Annika Kärsten-Hoenig, die Ehefrau und Mutter seiner zwei jüngsten Kinder, den Zustand des Schauspielers sehr genau. Und der ist besorgniserregend, denn neben den Aorta-Problemen ist nun auch seine Speiseröhre durch eine schwere Infektion angegriffen. (Lesen Sie alles dazu hier)