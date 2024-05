Schwere Vorwürfe: Hat der Dschungel Heinz Hoenig krank gemacht?

Es ist erst wenige Monate her, dass der Schauspieler im Ekelcamp hungerte und um seine Gage kämpfte

Er brauchte das Geld für seine Familie - Heinz Hoenig (72) saß erst vor drei Monaten noch im RTL-Dschungel und ging in den Prüfungen an seine körperlichen Grenzen. Jetzt liegt er im Krankenhaus und kämpft um sein Überleben. Jeden Tag gibt es neue niederschmetternde Nachrichten aus dem Krankenhaus. Seine Gattin Annika ist ständig an seiner Seite. Das Herz, die Aorta, die Speiseröhre - überall hat er lebensgefährliche Schäden durch eine bakterielle Entzündung.

Hoenig riskierte sein Leben für seine Familie

Fans des Publikumslieblings fragen sich jetzt, warum er sich das Dschungelcamp überhaupt angetan hat. Wie "Bild" berichtet, plagten Hoenig schlimme Geldprobleme. Schließlich ist er nicht einmal krankenversichert. Außerdem habe er für seine Frau Annika (39) und seine beiden Söhne Juliano (3) und Jianni (1) vorsorgen wollen. War Heinz Hoenig bereits im Camp zu schwach? Einmal hieß es seitens RTL: „Heinz ist bei den letzten Dschungel-Prüfungen aufgrund gesundheitlicher Gründe gesperrt worden.“ Wenig später wurde er nach Hause geschickt. Das Ärzteteam schien zu besorgt gewesen zu sein.

Annika Kärsten Hoenig: "Kann auch beim Einkaufen passieren"

Im Gespräch mit "Bild" sucht seine Ehefrau die Schuld aber weder bei ihm, noch bei RTL: „Natürlich habe ich die Ärzte auch gefragt, ob Heinz’ Einsatz im Dschungelcamp etwas mit seinem Zustand zu tun hat. Aber Heinz hat einen bakteriellen Infekt im Körper, er hat sich irgendwo Keime eingefangen, die das Herz und die Speiseröhre angegriffen haben. Man kann sich so etwas überall holen. Die Ärzte können selber nicht nachvollziehen, wie und wo das geschehen ist. Das kann theoretisch auch beim Einkaufen durch eine Tröpfcheninfektion passiert sein. Im Dschungel war Heinz in allerbester Betreuung und es ging ihm super gut, sonst hätten wir bei der Show auch nicht mitgemacht.“