Sorge um Heinz Hoenig: Management bittet um Spenden

Film-Star und Ex-Dschungelcamper Heinz Hoenig (72) soll nach einer Notoperation am Herzen ins Koma versetzt worden sein. Jetzt kommt auch noch heraus: Hoenig soll nicht krankenversichert sein.

Große Sorge bei den Fans von Schauspiel-Star Heinz Hoenig. Der Ex-Dschungelcamper wurde am Herzen notoperiert, anschließend soll er sogar ins Koma versetzt worden sein. Der geschwächte Film-Star benötige laut der deutschen "Bild"-Zeitung einen weiteren Eingriff am Herzen. Dieser wurde jedoch verschoben.

Die Behandlung Hoenigs ist jedoch teuer - die Operationen sollen über 90.000 Euro kosten - und könnte zum finanziellen Problem werden. Denn Hoenig soll gar nicht krankenversichert sein. Der Held großer TV-Produktionen soll nach einer Privatinsolvenz keine gültige Absicherung mehr haben.

Sein Management bittet laut "Focus" nun um Spenden "zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation". Es handle sich um "eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann".

Hoenig bereits geschwächt im Dschungelcamp

Im Dschungel übernahm RTL noch die Auslandskrankenversicherung. Auch andere Teilnehmer werden vom Sender versichert, um sich abzusichern, sollte jemand krank werden. Zudem wurde Hoenig auch vor der Abreise in den Dschungel von Ärzten komplett durchgecheckt. Er war gesund und durfte somit mitreisen.

© RTL

Doch schon Anfang des Jahres erlebten die Fernseh-Zuseher einen geschwächten Star im Busch. Schließlich verließ er - als Vorsichtsmaßnahme - auch den Busch.

Seit 30. April kämpft Hoenig nun um sein Leben. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig ist ständig an seiner Seite. „Ich bin Tag und Nacht an der Seite von meinem Heinzi. Ich will jetzt meine ganze Kraft für ihn aufwenden", erzählt sie gegenüber der "Bild".

Die Frage, wer am Ende die Kosten für die Behandlung Hoenigs übernimmt, ist - beim Kampf um ein Menschenleben - aktuell nur nebensächlich.