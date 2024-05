Der Schauspieler soll sich in einem kritischen Zustand befinden.

Anfang des Jahres schien es dem deutschen Schauspieler Heinz Hoenig (72) noch sehr gut zu gehen! Damals war er einer der Teilnehmer im legendären " Dschungelcamp ".

Kritisch

Zwar musste er auf Anraten der Ärzte das Camp frühzeitig verlassen, doch Hoenig machte eine gute Figur, wirkte für seine 72 Jahre äußerst fit. Das hat sich nun schlagartig geändert. Denn Hoenig soll sich in einem kritischen Zustand befinden. Er soll bereits am 30. April mit einem Helikopter in eine Berliner Klinik gebracht worden sein, anschließend wurde er am Herzen operiert.

Lebensrettende Operation

Seitdem ist sein Zustand kritisch, er liegt auf der Intensivstation und soll in einem komatösen Zustand sein. Ein Stent wurde Hoenig bereits gesetzt, doch eine weitere Operation steht an. Seine Agentin Birgit Fischer-Höper meint dazu gegenüber RTL "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich Freitag stattfinden soll."