Boris Becker soll in den Dschungel

Laut britischen Medien bereitet er sich auf ein neues Match vor: Im Dschungel.

Medienberichten zufolge steht das Sport-Idol vor einer neuen Herausforderung abseits der Tennisplätze. Becker soll in der neuen Netflix-Show „Bear Hunt“ gejagt werden. In dem Format müssen Prominente sich im Dschungel von Costa Rica vor einem ehemaligen Elite-Soldaten (Bear Grylls, 49) verstecken. Der bekannte TV-Abenteurer macht sich dafür auf die Jagd nach ihnen.

Ein TV-Insider gegenüber „Daily Mail“: „Seine Teilnahme an ,Bear Hunt‘ ist sensationell, nicht zuletzt wegen der großen Aufmerksamkeit, die ihm in den letzten Jahren zuteilwurde. Dies wird seine Rückkehr zurück ins Rampenlicht sein.“ Und weiter: „Die Produzenten hoffen, dass sein natürlicher Wettkampfgeist, der auf dem Tennisplatz immer deutlich war, sich auch in der Show als Fernsehgold erweisen wird.“

Weitere Promis

Neben Becker sollen auch der frühere Rugby-Spieler Danny Cipriani (36), Spice Girl Mel B (48), Sängerin Una Healy (42) und Lottie Moss (26), Halbschwester von Supermodel Kate (50), in der Show mitmachen. Gedreht werden soll laut TV-Insidern bereits im Mai. Die Ausstrahlung soll fürs kommenden Jahr geplant sein.

Wie fix ist der Dschungel-Deal?

Aus dem Umfeld von Boris Becker erfährt die Tageszeitung "BILD": Die Verhandlungen für seine Teilnahme laufen zwar bereits. Die Produzenten des Formats wollen den 56-Jährigen in der Show haben. Unterschrieben sind die Verträge allerdings bisher noch nicht.