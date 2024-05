Ex-Dschungelcamperin mit Messer attackiert

Influencerin Jolina Mennen wurde in einer Bar mit einem Messer attackiert.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 1. Mai im Bremer Szene-Bezirk Steintorviertel: Die bekannte deutsche Youtuberin und Ex-Dschungelcamperin Jolina Mennen (31) wurde in einer Bar von einem Mann mit einem Messer attackiert.

Die 31-Jährige hatte offenbar in der Toilette ihr Handy vergessen. Als sie es nicht fand, verdächtigte sie drei bis vier Männer ihr Telefon gestohlen zu haben. Diese stritten ab und dann eskalierte die Situation. "Einer soll sie daraufhin transfeindlich beleidigt und ihr mit einem Messer eine oberflächliche Schnittwunde am Arm zugefügt haben", berichtet Polizeisprecherin Franka Haedke gegenüber "Bild".

Mennen: "Cut am Arm und Riesen-Schock"

Jolina Mennen schreibt in ihrer Instagram-Story: "Ich bin mit einem Cut am Arm und einem Riesen-Schock ums Schlimmste herumgekommen." Jolina konnte das Handy vor dem Club am Fehrfeld bei einer anderen Frau orten und wieder an sich nehmen. Mennen berichtet von ihrem Schockzustand: "Ich habe richtig viel geheult. Aber jetzt bin ich zu Hause, bin safe. Ich stehe ein bisschen neben mir, weil ich nur meine Mädels und mich verteidigen wollte. So eine Situation wünsche ich wirklich niemandem."

Der Angreifer flüchtete nach seiner Tat. Er wird wie folgt beschrieben: 28 bis 34 Jahre alt, dunkelbraunes, kurzes Haar. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und verhetzender Beleidigung.