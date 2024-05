Dschungel-Star Heinz Hoenig zu schwach für Herz-OP

Seit Tagen kämpft der deutsche Schauspieler in einem Berliner Krankenhaus um sein Leben.

Am 30. April wurde Heinz Hoenig mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen und ins künstliche Koma versetzt. Tags darauf unterzog sich Hoenig einer ersten Not-OP und bekam einen Stent eingesetzt. Die Lebensgefahr ist dadurch aber leider weiterhin nicht gebannt. Am Freitag hätte die zwei Operation stattfinden sollen, doch der Schauspieler ist zu schwach und würde diese wahrscheinlich nicht überleben. Somit wurde der so lebenswichtige Eingriff verschoben.

© Getty Images ×

Ehefrau Annika, die keine Minute von seiner Seite weicht, sprach mit der "Bild"-Zeitung: "Mein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ich habe noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt. Ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren." Annika Kärsten-Hoenig ist die große, späte Liebe des Schauspiel-Stars. 2019 heiratete der TV-Star seine 34 Jahre jüngere Lebensgefährtin. Ende 2020 und Oktober 2022 komplettierten die beiden Söhne Juliano und Jianni die Familie. Sie sind Heinz’ ganzes Glück.

Seine Frau ist überzeugt: "Ich weiß, dass Heinz leben will. Es gibt nichts, was er mehr will, als leben! Er ist sehr stark. Und ich weiß, dass er für uns kämpft.“ Die Ärzte versuchen jedenfalls alles, um seinen Zustand zu stabilisieren, damit die so wichtige Operation raschestmöglich durchgeführt werden kann.