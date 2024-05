Jetzt hat Heinz Hoenig (72) seinen OP-Plan

Er kämpft um sein Leben, Heinz Hoenig (72). Jetzt hat er seinen OP-Plan.

Am Montag ist er aus dem künstlichen Koma erwacht. Danach traf er die Entscheidung, sich operieren zu lassen und um sein Leben zu kämpfen.

"Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich"

Zu seiner Frau Annika (39) sagte er: "Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!’ Wie es genau weitergeht, das ist jetzt klar.

Zwei lebensrettende OPs

Zwei lebensrettende OPs stehen an: An der Speiseröhre und er braucht eine neue Aorta. Hoenigs Frau klärt gegenüber "RTL" auf: "Es wird zunächst die Operation an der Speiseröhre stattfinden." Danach kommt dann die Aorta dran. Wann die OPs stattfinden, steht noch nicht fest.

Hoenig kämpft

