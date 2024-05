Autsch, Heidi Klum! Ist das ein Sonnenbrand am XL-Ausschnitt?

In Cannes strahlte Heidi Klum in einer weißen Robe mit Glitzerelementen.

Heidi Klum überstrahlte in Cannes einmal mehr die anderen Anwesenden. Die erfolgreiche Unternehmerin trug eine weiße Robe mit Glitzerelemeten und großzügigen Cut-Outs.

Gala-Auftritt

Ihre Oberweite wurde äußerst spärlich vom weißen Stoff bedeckt, fast hatte man Angst, da könnte etwas herausfallen. So gestyled geht es für sie zur Gala "Knights of Charity" wo auch Fergie und andere Promis zugegen waren.

Heidi am Weg zur Gala

Leichte Sonnenröte?

Dass Heidi viel Spaß bei den Festspielen an der Croisette hat, zeigt sie gerne auf Instagram. Immer wieder nimmt sie ihre Fans mit in die Sonne, wo sie ein bisschen Bräune aufbauen möchte. Bei genauerem Hinsehen könnte Klum ein bisschen zu lange in der Sonne gewesen sein - die Haut ihres Gesichtes und Ausschnitts wirkt leicht gerötet... oder sieht das nur so aus, weil das Kleid so strahlend weiß ist?