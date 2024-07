Hat Bill Kaulitz endlich die große Liebe gefunden?

Wer den Serien-Hit "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix geschaut at, der weiß: Nach vielen Jahren Versteckspiel mit Fans und der Presse, steht Bill Kaulitz (34), zu sich und dazu, Männer zu lieben.

Sein Bruder ist glücklich

Mehr noch: Bill wünscht sich sehnlichst, die große Liebe zu finden! Zwillingsbruder Tom hat diese seit einigen Jahren in Ehefrau Heidi Klum gefunden. Die beiden sollen ein sehr glückliches Familienleben führen. Auch wegen seines eigenen Glücks wünscht Tom seinem Bruder dasselbe, wie er mehrfach in der Doku-Serie betonte.

Kein Unbekannter

Wie es dank neuer Medienberichte aussieht, könnte die große Liebe vielleicht schon ganz nah sein für Bill! Denn der wurde nun, wie die Bild zeigt, schmusend erwischt. Und zwar mit keinem Unbekannten. Zu später Stunde schmuste Bill mit Timmi Trinks (30) im Kölner Club "Exile". Trinks ist Schauspieler und war von 2013 bis 2015 in einer festen Rolle bei "Der Bergdoktor" zu sehen.

Sehr vertraut

Dorthin ging es für Bill und Freunde nach dem Benefizkonzert anlässlich des Christopher-Street-Day in der Stadt. „Es war so drei Uhr morgens, als eine Gruppe von Bodyguards den Club betrat. Es hieß, dass Bill gleich kommen würde. Wenige Minuten später kam er tatsächlich in den Club – in Begleitung eines jungen Mannes. Die beiden wurden von den Sicherheitsleuten abgeschirmt, gaben sich aber ganz ungezwungen, tanzten zusammen und küssten sich," so ein Zeuge der Szene zu Bild.

Noch gab es von Seiten des Managements der Beteiligten keine Aussage, ob sie nun ein Paar sind.