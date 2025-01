Die große Next-Generation-Award-Gala

oe24 kürte beim »Next Generation Award« in den Wiener Sofiensälen die Opinion Leader von morgen.

Sie sind die Stars der NEXT GENERATION, die traditionelle Familienunternehmen übernommen haben, neue Firmen gegründet oder sich für andere einsetzen, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Als solche standen die Vertreter der „Next Generation“ Mittwochabend bei der großen oe24 Award-Gala in den Wiener Sofiensälen im Rampenlicht.

In neun Kategorien wurde die neue Riege an Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet.

Unter den Preisträgern des „Next Generation Award“ waren unter anderem der Rollstuhl-Tennisprofi Nico Langmann (Kategorie „Diversity“), der im Herbst 2022 die Nico Langmann Foundation gründete, die sich dafür einsetzt, Kindern mit Behinderung den Zugang zu Sportgeräten zu ermöglichen. Die Prokuristin der VTA-Group Marlen Kubinger (Kategorie „Family Business“). Die Projektleiterin von Post Loop Katharina Rinnhofer (Kategorie „Sustainability“) und die Mitbegründerin der Flohmarkt-App Shpock Katharina Klausberger (Kategorie „Best Start-ups“).

Der österreichische Rollstuhltennis-Profi ermöglicht mit seiner Foundation, dass Kinder mit Behinderung Zugang zu Sportgeräten bekommen. Die Prokuristin der VTA-Group baut aktuell einen Forschungscampus auf. Ihre Mission: „Sauberes Wasser für die Welt und kommende Generationen." Mario Reichel von Blitzblank ehrte die Projektleiterin von „Post Loop" bei der Österreichischen Post entwickelte für den E-Commerce bis zu 30 Mal wiederverwendbare Verpackungen. Er führt die Wiener Kaffeehauskette „Aida" in vierter Generation und verfolgt das Ziel, die Wiener Kaffeehauskultur weltweit bekannt zu machen. Die Mitbegründerin der Flohmarkt-App Shpock zählt zu den bekanntesten Gründerinnen Österreichs und ist heute als Beraterin und Investorin tätig. Er gründete das Start-up „Tractive", das sich auf die Entwicklung von GPS-Trackern für Haustiere spezialisiert hat. Das heimische Start-up hat Unicorn-Status. esoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki überreichte den Preis. Sie haben ein Kräutergetränk entwickelt. Ihre Marke „beSonder" steht für Genuss und Verantwortung. Sie spielten eine entscheidende Rolle beim Hochwasser im September 2024. Mit ihrem Einsatz retteten sie Menschenleben und schützten Hab und Gut. Seine Geschichte steht für Hoffnung – sie erzählt vom Überleben auf den Straßen Indiens und den Zufall, eine Schule besuchen zu können. Er arbeitet für HS Timber.

Viel Aufmerksamkeit gab es für die Sonderpreisträger, die Freiwilligen Feuerwehren Niederösterreichs, die Übermenschliches leisteten während der Hochwasserkatastrophe im September 2024.

Auf der Gästeliste fanden sich neben den Preisträgern auch zahlreiche VIPs aus Politik und Wirtschaft wie die Billa Marketing-Chefin Daniela Schwarz-Knehtl, MediaMarkt Marketingleiter Christoph Ableitinger oder Mario Reichel, der in dritter Generation die Firma Blitzblank führt.