Barbara Meier feiert Mega-Comeback bei Pariser Fashion Week

Das Mode-Comeback des Jahres steht bevor: Barbara Meier (38) kehrt nach 15 Jahren zurück auf den Laufsteg der Pariser Fashion Week! Ende Januar wird sie in der Show von Lena Erziak zu sehen sein. Für die einstige Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel“ (2007) ein ganz besonderer Moment.

"Paris bleibt der Gipfel der Modewelt“, schwärmt Barbara Meier im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung. "Umso glücklicher bin ich, wieder dabei zu sein.“ Mit 38 Jahren auf den Laufsteg? Früher undenkbar. "Bei meinem ersten Auftritt dort war ich 20 – und schon damals die Älteste“, erinnert sich das Model.

Barbara Meier © Getty ×

Meiers Buchung zeigt, dass sich in der Modewelt einiges verändert hat. "Heute dürfen auch ältere und vielfältigere Frauen auf den Laufsteg. Wichtig ist, dass es passiert“, erklärt sie. Ihre Rückkehr nach Paris beweist: Schönheit ist nicht an Alter oder Perfektion gebunden.

"Natürlich habe ich nicht mehr denselben Körper wie vor 15 Jahren“, gesteht Barbara, die Mutter zweier Kinder ist und seit 2019 mit Unternehmer Klemens Hallmann (49) verheiratet. Doch das stört sie keineswegs: "Mein Körper hat so viel geleistet. Warum sollte ich mich da über eine Delle am Po beschweren?“ Ihr Selbstbewusstsein ist größer denn je: "Wer mich bucht, weiß, was er bekommt.“

Barbara Meier und Klemens Hallmann © Getty ×

Ein anderer Fokus als früher

Für ihre Rückkehr ins Modebusiness bereitet sich Meier zwar vor, jedoch mit einer entspannten Einstellung. "Früher hätte ich Wochen vorher trainiert, Diäten gemacht und Angst gehabt, ersetzt zu werden“, verrät sie. Heute stehen ihre Kinder an erster Stelle: "Ich achte darauf, dass sie gesund essen und gut schlafen. Für mich selbst bleibt oft wenig Zeit.“

Barbara Meier © Getty ×

Bis zur Show am 28. Januar plant sie dennoch, ein wenig mehr auf sich zu achten: "Ich will mir etwas Gutes tun – und vielleicht schon ein bisschen den Hüftschwung auf hohen Schuhen üben“, lacht sie. Dank ihres langen Flurs zu Hause hat sie dafür die perfekte Trainingsstrecke.