FIS plant Regeländerung bei Skischuh und Helm

Die alte Ski-Saison ist nur wenige Tage alt, da beginnen schon die Planungen für die neue. FIS-Renndirektor Markus Waldner sprach gegenüber dem Schweizer Sender "SRF" über geplante Änderungen.

Dabei ging es vor allem um die weitere Sicherung der Athleten-Gesundheit. Auf die Abschaffung der Carbon-Schienbeinschoner reagierte unter anderem Marco Odermatt mit höheren Schuhen, künftig soll das Maß aber reglementiert sein.

Über die veränderte Pistenpräparierung vor der abgelaufenen Saison, wodurch diese nicht so leicht brechen sollen, zeigte sich der Südtiroler aber erfreut. Die Kritik von zu wenig Wasser auf den Pisten, konterte er: "Das war ein Missverständnis. Wir haben gleich viel Wasser in der Grundpräparation genutzt, aber vermieden, oberflächliche Eislaufplätze zu schaffen."

Außerdem wird nun mit Universitäten an neuen Helmen getüftelt. "Der Helm ist nicht mehr gut genug. Wir sehen rollende Helme, das darf nicht sein", meinte Waldner, auch mit Hinblick auf den Anblick von Daniel Hemetsbergers freien Helm beim Olympia-Training.