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© Getty

Bei Auftaktspiel

NFL-Hammer! Liga bricht mit jahrelanger Tradition

25.03.26, 20:19
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NFL-Fans müssen sich ab heuer auf einige Neuigkeiten einstellen. 

Die beste Football-Liga der Welt bricht mit ihrer Tradition und schlägt neue Wege ein. Der Saisonstart in die nächste Saison erfolgt heuer schon früher als erwartet.

Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, steht nun der Termin für den Saison-Auftakt fest. Demnach wird die NFL schon am Mittwoch, einen Tag früher als bisher, beginnen.

Seahawks eröffnen

Denn das Auftaktspiel des amtierenden Champions, den Seatle Seahawks, findet bereits am 9. September statt. Grund für die Verlegung ist das erste Grunddurchgangsspiel der NFL-Geschichte in Australien.

Am 10. September werden sich in Australien die Divisions-Rivalen der Seahawks gegenüberstehen. Am legendären Cricket Ground in der Down-Under-Metropole krachen die San Francisco 49ers auf die Los Angeles Rams. Der gesamte Spielplan wird in den nächsten Tagen erwartet.

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