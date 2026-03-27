TU-Rektor Schneider einstimmig wiederbestellt

Schneider wurde von Universitätsrat und Senat für die neue Periode von 2027 bis 2031 in seinem Amt bestätigt.

Jens Schneider wird der Technischen Universität Wien für eine weitere Amtsperiode als Rektor vorstehen. Schneider wurde von Universitätsrat und Senat in einem vereinfachten Verfahren wiederbestellt, wie die TU am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt hat. Seine neue Funktionsperiode beginnt mit Oktober 2027 und dauert bis Ende September 2031.

Der TU-Wien-Senat hatte dem Antrag auf Wiederbestellung mit 22 von 26 Stimmen zugestimmt. Der Uni-Rat bestätigte nun am Donnerstag die Entscheidung einstimmig, heißt es. Schneider habe "zusammen mit seinem Team einen umfangreichen Strategiefindungsprozess realisiert und die Implementierung der Maßnahmen hat begonnen, wird aber in jedem Fall eine weitere Amtsperiode benötigen, um in allen Bereichen der TU Wien zu greifen", wird Universitätsratsvorsitzende Johanna Stachel zitiert.

Schneider führt die TU Wien seit Oktober 2023. Er werde die eingeschlagene "Entwicklung mit vollem Einsatz und Leidenschaft weiter vorantreiben", erklärte der am 18. November 1969 in Hüttental (Deutschland) geborene Statiker.