Erster Selbstbedienungsladen in St. Pöltner FuZo

Mazzetti bietet ab sofort regionale Produkte im Zentrum der niederösterreichischen Landeshauptstadt an.

Ein neues Einkaufsangebot sorgt mitten in St. Pölten für frischen Wind. Das "Mazzetti" bringt regionale Vielfalt direkt in die Innenstadt. Geöffnet ist das Geschäft von Montag bis Samstag zwischen 6.30 und 19 Uhr.

© Facebook/Mazzetti

Nach seinen zwei Filialen am Stadtrand zeigt Mazzetti nun mit dem neuen Standort in der Schreinergasse auf. Im Herzen der Stadt können Kunden ab sofort regionale Produkte einkaufen. Das Sortiment ist klar ausgerichtet: Im Fokus stehen fertige Speisen, Snacks und Spezialitäten aus der Umgebung. Von Knödeln über Produkte im Glas bis hin zu Tiefkühl-Pizza reicht das Angebot.

Der Start verlief bewusst ruhig, das Angebot wird nun schrittweise ausgebaut. Besonders im Kühlbereich gibt es noch Platz für zusätzliche Produkte. Auch saisonale Waren wie Spargel oder Erdbeeren sollen künftig stärker vertreten sein. Dafür werden aktiv weitere Produzenten aus der Region gesucht.