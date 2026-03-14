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Lisa Eder
© Getty

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Eder in Oslo Zehnte, Sieg an Nika Prevc

14.03.26, 16:49
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17. Saisonsieg für Prevc - Mühlbacher 17. 

Lisa Eder hat am Samstag im ersten von zwei Großschanzenbewerben auf dem Holmenkollen in Oslo Platz zehn belegt.

Nach einem verpatzten 109,5-m-Satz verbesserte sie sich mit 123,5 Metern um sechs Ränge. Julia Mühlbacher wurde 17. Der Sieg ging zum bereits 17. Mal in dieser Saison an Gesamtsiegerin Nika Prevc, die sich mit 127 m noch vom fünften Platz nach ganz oben hievte. Die Slowenin gewann 2,4 Zähler vor der Japanerin Nozomi Maruyama, Dritte wurde Anna Odine Ström.

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