1:2 – Sperre! Bitterer Abend in Braga für Lienhart

Es war ein gebrauchter Tag beim 1:2 zwischen Braga und Freiburg aus österreichischer Sicht. Florian Grillitsch verpasste die Partie wie die restliche Klub-Saison verletzungsbedingt, Philipp Lienhart verschuldete einen Elfmeter und fehlt daher im Rückspiel ebenso.

Die Gastgeber gaben im Felsenstadion von Beginn an Vollgas und wurden nach acht Minuten belohnt. Nach einer schwach geklärten Flanke spielte Victor Gomez den Ball vor das Tor, wo der eingrätschende Demir Tiknaz zur Stelle war.

Obwohl die Portugiesen das Spielgerät unter Kontrolle hatten, führte nur ein einziges Missverständnis zwischen den zwei Innenverteidigern bei einem Kopfball in der Spielfeldmitte zu einem 2-gegen-1 von Jan-Niklas Beste und Vincenzo Grifo mit Keeper Hornicek, der ohne Chance blieb – 1:1 (16.). Danach waren auch die Breisgauer im Spiel.

Lienhart verschuldet Elfmeter & ist gesperrt

Lienhart, der sonst eine sehr starke Partie spielte, ließ sich nur einmal etwas zu Schulden kommen, allerdings mit Folgen. Bei einem Eckball rangelte er Lagerbielke nieder und sah dafür eine gelbe Karte, die ein Spiel Sperre bedeutet. Immerhin hielt Noah Atubolu den Strafstoß mit weit ausgestreckten Armen stark (45.+2).

In der Nachspielzeit dann aber der Nackenschlag. 30 Sekunden vor Schluss lässt der Elfer-Held von davor einen leichten Abschluss prallen, Mario Dorgeles ergriff die Chance und holten den 2:1-Sieg für die Gastgeber (90.+2).

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Im englischen Duell Nottingham Forest gegen Aston Villa ums Finale in Istanbul (20. Mai) gab es eine kleine Überraschung. Chris Wood erzielte per Elfmeter (71.) den einzigen Treffer für den Tabellen-16. gegen Fünften in England. Die Entstehung war durchaus kurios, weil Linksverteidiger Lucas Digne beide Arme kurz vor der Outlinie in die Höhe streckte, dann aber den Ball abbekam.

Für Villa war es die erste internationale Niederlage nach neun Siegen am Stück.