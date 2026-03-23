Wieder Teenie-Ärger am Hauptbahnhof: Syrer (15) festgenommen

Bei einem Einsatz wegen etwas ganz anderem hörten Polizisten Sonntagabend beim Hauptbahnhof in Wien plötzlich heftiges Geschrei und sahen, wie ein entrüsteter Taxler zwei Teenies nachlief.

Wien. Im Zuge einer fremdenrechtlichen Schwerpunktkontrolle wurden Beamte der Polizeidiensthundeeinheit auf höchst erregte Stimmen beim dortigen Taxistand aufmerksam. Ein Taxilenker, der zwei in Richtung der Bahnhofshalle flüchtenden Jugendlichen nachlief, rief mehrmals nach der Polizei.

Die Cops reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf. Kurz darauf gelang es ihnen, einen der beiden Flüchtenden anzuhalten. Der Bursche wehrte sich jedoch heftig, stieß eine Beamtin zu Boden und kam dabei selbst zu Sturz. Der 15-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen.

Die Erhebungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen mit dem Taxi von Floridsdorf zum Hauptbahnhof gefahren waren und dort angekommen, den Fuhrpreis nicht bezahlten. Daraufhin waren sie kurzerhand aus dem Fahrzeug gestiegen und davongelaufen. Bei der Personsdurchsuchung des 15-Jährigen fanden die Beamten einen mutmaßlich gestohlenen Notfallhammer der Wiener Linien vor. Die verletzte Beamtin musste in einem Spital behandelt werden und in weiterer Folge vom Dienst abtreten.