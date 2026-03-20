25-Jähriger von Räubern mit Messer attackiert - Großfahndung

Weil der Raub sich in der Nähe des Brucker Hauptbahnhofes ereignete, durchsuchte die Polizei auch sämtliche Züge.

Ein 25-Jähriger von zwei unbekannten Tätern am Donnerstagvormittag attackiert und verletzt. Gegen 11.30 Uhr wurde das junge Opfer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Nähe des Brucker Hauptbahnhofes von einem Duo angegriffen. Laut ersten Ermittlungen versuchten die beiden Räuber die Geldbörse des 25-Jährigen zu stehlen. Als das Opfer fliehen wollte, wurde es von den Unbekannten festgehalten und mit einem Messer bedroht. Als sich der 25-Jährige zu Wehr setzte, erlitt er oberflächliche Schnittwunden. Er wurde im LKH Bruck an der Mur behandelt.

30 Polizeistreifen suchen nach Tätern

Eine Großfahndung mit rund 30 Polizeistreifen wurde umgehend eingeleitet. Die Fahndungsmaßnahmen beinhalteten auch Kontrollen sämtlicher Züge im Bereich des Bahnhofes sowie relevanter Verkehrsknotenpunkte im Nahbereich des Vorfallortes. Die Täter konnten vorerst nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Erster Täter:

• männliche Person, dunklerer Hauttyp

• ca. 20 - 35 Jahre alt

• ca. 178-179 cm groß

• kräftige Statur

• markantes, kantiges Gesicht

• braune Augen, gelocktes, längeres dunkelbraunes Haar, dunkler längerer Vollbart

• hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild

• dunklerer Pullover ohne Kapuze mit dunkler Aufschrift der Marke „Guess“

• dunkelblaue Jeans

• schwarze Schuhe mit weißem „Nike“-Zeichen, ziemlich große gepolsterte Sohle

• möglicherweise Tätowierung im Bereich des rechten Halses, 2 übereinanderliegende Dreiecke oder Pyramiden

Zweiter Täter:• männliche Person, dunklerer Hauttyp• ca. 150 – 160 cm groß• ca. 20 - 35 Jahre alt• schmale, dünne Statur• schmales eingefallenes Gesicht• auffällig grüne Augen, Side-Cut-Frisur und oben längeres zurückgegeltes dunkelbraunes/schwarzes Haar, dunkler ungepflegter Bart• weniger gepflegtes Erscheinungsbild• schwarzer Pullover mit roten Stickzeichen an der Brust• schwarze weite Jeans• schwarze Schuhe ähnlich Täter 1