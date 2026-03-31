Geld zurück nach Mega-Flop: Barbie-Fest sorgt für Aufregung

Große Enttäuschung statt pinkem Glamour: Ein Barbie-Fest im US-Bundesstaat Florida entpuppte sich für die Fans als Desaster. Nun ziehen der Veranstalter und Spielzeugriese Mattel die Reißleine.

Das „Barbie Dream Fest“, das am vergangenen Wochenende im US-Bundesstaat Florida über die Bühne ging, sorgt international für Schlagzeilen. Auch für Barbie-Fans in Österreich wecken solche Bilder Erinnerungen an vergangene Event-Flops. Anstatt der versprochenen Glitzerwelt fanden die Besucher lediglich eine fast leere, graue Lagerhalle vor. Die „New York Times“ bezeichnete das Spektakel am Montag sogar als echten „Alptraum“.

Versprechen wurden nicht gehalten

Im Vorfeld rührten Influencer kräftig die Werbetrommel für das „ultimative Barbie-Fan-Event“. Die Rede war von einem lebensgroßen Traumhaus, einer Rollschuhdisco und einer schicken „Glam-Bar“. Sogar Tennis-Legende Serena Williams war als Stargast angekündigt. Während Williams tatsächlich erschien, blieb der Rest der Versprechen auf der Strecke.

Pappschachtel statt luxuriösem Traumhaus

Die Realität vor Ort bot ein trauriges Bild. Die stark beworbene Rollschuhbahn war lediglich eine mit Metallgittern abgesperrte Fläche, und eine Discokugel wurde laut Augenzeugen erst am zweiten Tag aufgehängt. Besonders bitter: Das angepriesene interaktive Traumhaus entpuppte sich als einfache Pappschachtel mit einem VW-Kombi, den man nicht einmal betreten durfte. Zudem waren viele Angebote, wie etwa die bereitgestellten Fahrräder, selbst für Kinder viel zu klein dimensioniert.

Geld zurück für alle

Hinter dem Event steht der Veranstalter Mischief Management, der die Lizenz von Mattel erhalten hatte. Nach der massiven Kritik reagierte der Spielzeughersteller nun prompt. Laut Medienberichten und Aussagen von Betroffenen wird allen Käufern der volle Ticketpreis rückerstattet. Der Veranstalter erklärte gegenüber der BBC, man schätze die Leidenschaft der Community und wolle durch die Rückzahlung die Wogen glätten. Ursprünglich sollte das Fest Inspiration und einen direkten Zugang zur Welt der berühmten Puppe bieten.