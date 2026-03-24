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© Prater Catchen

Diese Stars kommen

Prater Catchen 2026: Boss verrät neue Details

24.03.26, 16:11
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Es kracht wieder beim Prater Catchen! Im Juni geht's wieder rund - Boss Marcus Vetter verrät neue Details zum Wrestling-Highlight des Jahres.

Am 5. und 6. Juni heißt es wieder: Ring frei für das Prater Catchen im Sommer, das heuer bereits zum 9. Mal über die Bühne geht. Die traditionsreiche Veranstaltung verspricht auch diesmal internationale Stars, große Titelmatches und emotionale Momente.

Internationale Größen

Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr von US-Wrestling-Star James Storm, der mit dem EWA Intercontinental Titel nach Wien kommt – und diesen auch verteidigen wird. Für zusätzliche internationale Klasse sorgt Tom Latimer aus Großbritannien, ehemaliger NWA-Champion, der sich den Prater Pokal 2026 sichern konnte. Auch dieser Titel steht beim Event auf dem Spiel.

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© Prater Catchen

Brisant: Beide Stars kennen sich aus den großen amerikanischen Ligen TNA und NWA – ein mögliches gemeinsames Antreten als Tag Team steht im Raum. Laut Veranstalter könnte dieses Duo die heimische Tag-Team-Szene ordentlich aufmischen.

Was macht der Bambikiller?

Für Gesprächsstoff sorgt auch Bambikiller Chris Raaber, der kürzlich in der Lugner City ankündigte, seinen Titel zu verteidigen. Noch ist offen, wer ihn um das begehrte EWA-Gold herausfordern wird.

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© Prater Catchen

Und dann ist da noch Chris Colen: Er sieht sich selbst als „Aufräumer“ der Szene und will vor allem den jungen Wrestlern eine Lektion erteilen. Seine Kritik: Zu viel Fokus auf Social Media wie Instagram und TikTok – und zu wenig Respekt vor dem Wrestling-Business.

Legende tritt zurück

Emotional wird es ebenfalls: Der „Austrian Spacecowboy“ Damon Brix wird beim Prater Catchen im Sommer seinen letzten Kampf bestreiten. Nach dem Event hängt er die Wrestling-Schuhe endgültig an den Nagel und verabschiedet sich aus dem aktiven Ringgeschehen.

Das Prater Catchen 2026 verspricht damit nicht nur sportliche Highlights, sondern auch große Geschichten, Abschiede und vielleicht überraschende Allianzen.

Großes Interesse zeichnet sich bereits im Vorfeld ab: Rund drei Viertel der Tickets sind bereits vergriffen. Karten sind auf oeticket.com sowie bei Libro, MediaMarkt und unter pratercatchen.at erhältlich.

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