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Erste E-Reisebusse in Österreich: Wiener Unternehmen startet grüne Bus-Revolution
© Dr. Richard

Dr. Richard

Erste E-Reisebusse in Österreich: Wiener Unternehmen startet grüne Bus-Revolution

27.03.26, 12:35
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Jetzt wird auch der Reiseverkehr elektrisch: Die Dr. Richard Gruppe bringt erstmals vollelektrische Reisebusse auf Österreichs Straßen. Die neuen Busse fahren emissionsfrei bis zu 380 Kilometer weit – und könnten den Tourismus nachhaltig verändern.

Ein Meilenstein für die Mobilität in Österreich: Das Busunternehmen Dr. Richard hat erstmals vollelektrische Reisebusse in Betrieb genommen. Insgesamt drei Fahrzeuge sind ab sofort im Einsatz – zwei in Wien, eines in Salzburg.
Die Busse werden vor allem für Tagesausflüge, Stadtrundfahrten und Shuttle-Dienste genutzt. Bis zu 50 Fahrgäste können dabei klimafreundlich transportiert werden.

380 Kilometer Reichweite ohne Emissionen
Die neuen E-Busse schaffen laut Unternehmen eine Reichweite von rund 380 Kilometern. Damit sind sie erstmals auch für längere touristische Fahrten geeignet.
Geladen werden die Fahrzeuge in eigenen Ladeparks in Wien und Salzburg. Die nötige Infrastruktur ist bereits vorhanden – ein wichtiger Schritt für den erfolgreichen Betrieb.

Erste E-Reisebusse in Österreich: Wiener Unternehmen startet grüne Bus-Revolution
© Dr. Richard

Grüner Tourismus im Fokus
Mit der Einführung der E-Reisebusse will das Unternehmen den CO₂-Ausstoß im Busverkehr deutlich reduzieren. Gerade im Tourismusbereich gilt das als entscheidender Fortschritt.
Neben den neuen Reisebussen setzt die Firma schon länger auf Nachhaltigkeit:
• E-Linienbusse im Stadtverkehr 
• Photovoltaik-Anlagen auf Betriebshöfen 
• Moderne, emissionsarme Flotten

Technik aus China überzeugt
Zum Einsatz kommt das Modell „T12E“ des Herstellers Yutong. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren laut Unternehmen vor allem Qualität, Technik und die bereits erfolgreiche Nutzung in Europa.

Ausbau bereits geplant
Die Zukunftspläne sind ehrgeizig: Schon jetzt arbeitet das Unternehmen an einem größeren E-Reisebus mit 60 Sitzplätzen. Auch die Flotte in Salzburg soll weiter wachsen – bis 2028 könnten dort rund 80 Elektrobusse unterwegs sein.

Gamechanger für die BrancheElektrische Reisebusse galten lange als schwierig umzusetzen. Mit der neuen Flotte zeigt sich: Die Technologie ist bereit. Für Österreichs Straßen – und für einen nachhaltigeren Tourismus.

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