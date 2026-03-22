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Wahl in Frankreich
© APA/AFP/ROMEO BOETZLE

Laut Medien

Drei Senioren bei Wahllokalen in Frankreich gestorben

22.03.26, 19:32
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Bei der Kommunalwahl in Frankreich sind französischen Medienberichten zufolge drei Senioren in oder bei Wahllokalen gestorben.

Im ostfranzösischen Saint-Étienne erlitt ein mehr als 80 Jahre alter Beisitzer, der selbst auf einer der Wahllisten stand, einen Herzanfall, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Berufung auf den Bürgermeister des Ortes. Auch in Annecy starb ein Mann im Wahllokal an Herzversagen, berichteten Medien.

Dem Lokalsender France 3 zufolge war der Wähler 81 Jahre alt. Im südfranzösischen Carcassonne brach zudem bei einem Wahllokal Berichten zufolge eine 82 Jahre alte Frau zusammen. Trotz versuchter Wiederbelebung starb die Seniorin nach einem Herzversagen im Krankenwagen, schrieb die Zeitung "Le Monde".

In mehr als 1.500 französischen Gemeinden, darunter zahlreiche Großstädte, werden heute Lokalvertreter gewählt. In den übrigen mehr als 33.000 zumeist kleineren Gemeinden stand bereits nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag ein Sieger fest.

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