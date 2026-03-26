Open Air-Premiere für Gigi D’Agostino in Kärnten

Gigi D‘Agostino setzt noch ein Österreich-Konzert drauf! Am 26, Juli zündet der Star-DJ sein Hitfeuerwerk auf der Schlosswiese in Mossburg, Kärnten. Sein erstes Open Air bei uns. Ab Freitag gibt’s die Tickets!

„Wir sind auf jeden Fall wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten!“ Die Österreich-Liebe von Star-DJ Gigi D’Agostino ist nahezu grenzenlos. Die der Fans für ihn ja sowieso. Seit 2024 ließ er hierzulande schon über 60.000 Fans ausflippen. Zuletzt auch als bahnbrechende 360-Grad-Club-Show bei einem Tripplepack in Graz. Jetzt zündet Gigi sein Hitfeuerwerk erstmals unter freiem Himmel.

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Am 26. Juli lässt er mit 8 Millionenfach verkauften Dancefloor Hymnen wie „Bla Bla Bla“, „“The Riddle“ oder "La Passion" die Schlosswiese in Mossburg, Kärnten ausflippen. Die Tickets für das Saison-Finale in Mossburg gibt’s ab Freitag 27. März um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

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Das Open Air Spektakel auf der Schlosswiese ist ein besonderer Freundschaftsbeweis von Gigi an seinen Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment, der ja seit Jahren alle Österreich-Konzerte des italienischen Star-DJs ausrichtet.

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Als Warm-Up für das Kärnten-Spektakel holt oe24 Gigi mit seiner sensationellen 360-Grad-Show schon am 21. Mai in die Wiener Marx Halle. Dazu setzt Gigi seinen zuletzt auch für miese Parolen missbrauchten „Aufreger“ "L‘Amour toujours" auch in der Olympiahalle von Innsbruck (3. Juni) und in der Linzer TipsArena (5. Juni)auf die Setlist: „ „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“