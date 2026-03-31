Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Flugchaos
© Getty

Versorgungs-Engpass

Flug-Chaos droht: Briten geht in wenigen Tagen der Sprit aus

Von
31.03.26, 18:21
Teilen

In Großbritannien schlagen Experten Alarm: Aufgrund massiver Verzögerungen bei Lieferungen aus dem Nahen Osten gehen die Bestände an Flugtreibstoff zur Neige. Bereits in wenigen Tagen könnten die ersten Maschinen am Boden bleiben.

Grund für den drohenden Engpass ist die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. Tanker, die den wichtigen Treibstoff geliefert hätten, müssen derzeit riesige Umwege in Kauf nehmen, um die Krisengebiete zu umfahren. Das führt dazu, dass die geplanten Liefermengen nicht rechtzeitig in den britischen Häfen ankommen.

Besonders die großen Drehkreuze wie London Heathrow und Gatwick bereiten sich auf das Szenario vor. Branchen-Insider berichten, dass die Reserven nur noch für wenige Tage reichen könnten. Sollten die nächsten Tanker nicht planmäßig eintreffen, müssten Flugpläne massiv ausgedünnt werden.

Auswirkungen auf Österreich-Flüge

Noch ist unklar, wie stark die Verbindungen nach Wien oder Salzburg betroffen sein werden. Da viele Maschinen jedoch in London zwischenlanden oder dort aufgetankt werden, könnten Verspätungen und Flugausfälle bis nach Österreich spürbar sein. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus regelmäßig zu prüfen.

Die kommenden 48 Stunden werden entscheidend sein, ob die britische Regierung Notfallmaßnahmen einleiten muss, um den Flugverkehr aufrechtzuerhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen