Trump bekommt eigenen Flughafen in Florida

Der internationale Flughafen von Palm Beach in Florida soll nach US-Präsident Donald Trump benannt werden.

Der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Gesetz. Zuvor waren bereits andere Institutionen, Regierungsprogramme und eine Klasse von Kriegsschiffen nach dem amtierenden Präsidenten benannt worden.

Trump, der gebürtig aus New York stammt, hatte 2019 seinen Hauptwohnsitz nach Florida verlegt und lebt in West Palm Beach. In Miami ist zudem seine Präsidentenbibliothek geplant. Zusätzlich zur Umbenennung des Flughafens gibt es Pläne, dessen internationales Kürzel von PBI in DJT zu ändern, den Initialen von Donald John Trump.

Ab dem Sommer sollen zudem erstmals in der US-Geschichte Dollarnoten mit der Unterschrift eines amtierenden Präsidenten in Umlauf kommen. Auch wurden Institutionen umbenannt, nachdem deren Führungsgremien mit Verbündeten Trumps besetzt worden waren. Dies betrifft das John F. Kennedy Center for the Performing Arts sowie das Gebäude des US-Friedensinstituts. Einem Bericht zufolge soll Trump zudem versucht haben, die Freigabe von Geldern für ein Tunnelprojekt in New York davon abhängig zu machen, dass im Gegenzug der Washingtoner Flughafen Dulles und der New Yorker Bahnhof Penn Station nach ihm benannt werden.