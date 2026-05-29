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Selenskyj warnt vor neuem russischen Großangriff

Ukraine-Krieg

Selenskyj warnt vor neuem russischen Großangriff

29.05.26, 14:53
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Russland bereitet nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen neuen Großangriff auf die Ukraine vor. 

Selenskyj berief sich am Freitag in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram auf Geheimdienst-Erkenntnisse. Er forderte zudem weitere Sanktionen gegen Russland. Die Umsetzung von Vereinbarungen mit Partnern über die Lieferung von Luftabwehrsystemen dürfe nicht verzögert werden. Österreich

Russland hatte am Montag "systematische Angriffe" auf Ziele in Kiew angekündigt. Zudem forderte die Regierung in Moskau Ausländer und Diplomaten auf, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Diese Aufforderung wurde international scharf verurteilt. Eine solche Drohung sei "inakzeptabel", erklärten fast 50 Länder bei den Vereinten Nationen am Dienstag, darunter europäische Staaten, Japan und Südkorea. UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich "zutiefst besorgt" angesichts der russischen Drohungen gegen diplomatische Einrichtungen und Botschaften in Kiew.

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