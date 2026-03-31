Iran mit neuen Drohungen an US-Firmen

Die Lage im Nahen Osten ist weiter sehr angespannt. Iran droht nun US-Tech-Firmen, die in der Region niedergelassen sind, mit Angriffen.

Die iranische Revolutionsgarde hat eine neue Drohung an die USA gesendet. Sie wollen Niederlassungen von US-Tech-Konzernen wie Apple, Google und Meta in der Region angreifen, falls weitere Vertreter der iranischen Führung getötet werden. In einer Erklärung teilt die Revolutionsgarde mit: "Diese Firmen müssen ab Mittwoch, den 1. April um 20.00 Uhr Ortszeit Teheran (18.30 Uhr MESZ) mit der Zerstörung ihrer Niederlassungen als Vergeltung für jeden Mord im Iran rechnen."

Sie listen 18 Unternehmen, die laut der Revolutionsgarde an der "gezielten Ermordung" der iranischen Führungspersönlichkeiten beteiligt gewesen sein sollen. Unter anderem sollen Cisco, HP, Intel, Nvidia sowie der Autobauer Tesla und der Flugzeughersteller Boeing dazu zählen.

Bevölkerung gewarnt

Die Revolutionsgarde droht: "Wir empfehlen den Mitarbeitern dieser Firmen, umgehend ihren Arbeitsplatz zu verlassen, um ihr Leben zu retten." Zusätzlich wurden die Bewohner, die in einem Umkreis von einem Kilometer rund um die "terroristischen Unternehmen im gesamten Land und in der Region" leben, aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.