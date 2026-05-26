Wut um Kroatien-Strand: Bagger zerstören Adria-Idylle

Kristallklares Wasser, glatte Kieselsteine und türkisblaues Meer, genau dafür reisen jedes Jahr tausende Urlauber an die kroatische Adria. Doch ausgerechnet an einem beliebten Küstenabschnitt sorgt jetzt ein Umbau für Empörung.

An der beliebten Makarska Riviera schlagen Einheimische und Urlauber Alarm. In der Küstenortschaft Brist sollen schwere Maschinen derzeit den Strand umgestalten. Berichten zufolge werden natürliche Kieselsteine durch groben Schotter und aufgeschüttetes Material ersetzt.

Fotos und Videos, die in kroatischen Medien kursieren, zeigen Bagger direkt am Ufer. Die Bilder sorgen bei vielen für Unverständnis, besonders weil die Region gerade wegen ihrer naturbelassenen Strände beliebt ist.

Warum umgebaut wird

Hintergrund der Arbeiten dürfte der enorme Andrang an der Makarska Riviera sein. Gerade in der Hauptsaison wird es an den Stränden eng. Studien zufolge bleibt Badegästen in manchen Abschnitten kaum Platz. Um mehr Fläche für Touristen zu schaffen, werden in Teilen Kroatiens immer wieder Strände verbreitert oder künstlich erweitert. Teilweise entstehen sogar neue Strandbereiche dort, wo es früher gar keine Badebuchten gab.

Kroatiens Strände gelten als besonders sauber

Dabei zählt Kroatien eigentlich zu den Ländern mit den saubersten Badegewässern Europas. Viele Strände entlang der Adria wurden in den vergangenen Jahren für ihre Wasserqualität ausgezeichnet. Gerade deshalb sorgt der Eingriff in Brist nun für heftige Diskussionen: Viele fürchten, dass die Naturkulisse der Küste dauerhaft Schaden nehmen könnte.