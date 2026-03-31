EU-Kommissar fordert Europäer auf, weniger zu reisen

Harte Ansage: EU-Energieminister Jørgensen fordert, dass der Kraftstoffverbrauch nicht erhöht werden soll.

„Die Mitgliedstaaten sollten keine Maßnahmen ergreifen, die den Kraftstoffverbrauch erhöhen“, schreibt EU-Energiekommissar Jørgensen laut politico in einem Schreiben an die EU-Energieminister. Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, die Nachfrage nach Öl und Gas, insbesondere im Verkehrssektor, zu drosseln. So sollen die steigenden Energiekosten umgangen und mögliche Engpässe verringert werden, während der Iran-Krieg die globalen Lieferketten unter Druck setzt.

Verkehrssektor

Jørgensen schreibt, die Maßnahmen sollten sich vor allem auf die Verringerung der Nachfrage im Verkehrssektor konzentrieren, der mit steigenden Kosten und Versorgungsengpässen konfrontiert ist, da die Industrie stark vom Persischen Golf abhängig ist. Die EU bezieht von dort über 40 Prozent ihrer Kerosin- und Dieselimporte.