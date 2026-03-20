Israel startet neue Angriffswelle auf den Iran

Israel hat dem israelischen Militär zufolge eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet.

"Die IDF hat soeben mit einer Welle von Angriffen gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes im Herzen von Teheran begonnen", teilte ein Militärsprecher in der Nacht mit. Gleichzeitig meldeten Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Raketenangriffe. US-Medien berichteten außerdem über die Notlandung eines US-Kampfflugzeugs nach mutmaßlich iranischem Beschuss.

Ziel der neuen israelischen Angriffe sei die "Infrastruktur des iranischen Terrorregimes", hieß es in einer kurzen Mitteilung der Streitkräfte auf Telegram ohne nähere Einzelheiten. Kurz zuvor hatte der Iran gleich mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es nicht.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte zuvor noch laut der Zeitung "Times of Israel" gesagt: "Der Iran ist schwächer denn je." Nach knapp drei Wochen Krieg könne der Iran kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist", sagte Netanyahu.

Angriffe auf Golfstaaten

Mehrere Golfstaaten haben erneut Angriffe auf ihre Territorien gemeldet. Das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate meldete am Freitagmorgen eine "Bedrohung durch Raketen". Die kuwaitische Armee erklärte, ihre Luftabwehr habe auf "feindliche Raketen- und Drohnenbedrohungen" reagiert. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium gab bekannt, seine Streitkräfte hätten sechs Drohnen im Osten des Landes und eine weitere im Norden "abgefangen und zerstört".

Bahrains Innenministerium gab bekannt, Splitter einer "iranischen Aggression" hätten in einer Lagerhalle ein Feuer ausgelöst. Der Brand sei unter Kontrolle gebracht und niemand verletzt worden. Das Ministerium hatte zuvor erklärt, Luftalarmsirenen seien aktiviert worden.

US-Kampfflugzeug mutmaßlich von iranischem Beschuss getroffen

Ein US-Tarnkappen-Kampfflugzeug vom Typ F-35 wurde US-Medienberichten zufolge von mutmaßlich iranischem Beschuss getroffen. Das Flugzeug habe an einem US-Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten notlanden müssen, berichteten am Donnerstag mehrere US-Medien, darunter die Sender ABC und CNN.

Der Sprecher für das Nahost-Kommando Centcom, Tim Hawkins, erklärte, das Flugzeug sei sicher gelandet und der Pilot befinde sich in stabilem Zustand. Hawkins bestätigte die Medienberichte nicht. "Dieser Vorfall wird untersucht", erklärte er. Die US-Armee hat im bisherigen Verlauf des Iran-Krieges bereits mehrere Flugzeuge verloren.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Seitdem wurden nach Angaben aus Washington dreizehn US-Armeeangehörige getötet und rund 200 weitere verletzt.