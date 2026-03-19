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Israel vermeldet: Alle Atomanlagen im Iran zerstört
© Getty

"Schwächer denn je"

Israel vermeldet: Alle Atomanlagen im Iran zerstört

19.03.26, 20:11
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Israel verkündet laut eigenen Angaben einen militärischen Durchbruch im Iran-Krieg. So könne das Mullah-Regime kein Uran mehr anreichern, alle Anlangen seien zerstört.

Benjamin Netanjahu verkündete in einer Pressekonferenz, dass der Iran nicht mehr in der Lage sei, Uran anzureichern oder ballistische Raketen herzustellen. Das Regime in Teheran bezeichnete er dabei als „schwächer denn je“. Im Gegensatz dazu sieht er Israel als eine regionale Macht an, wobei er ergänzte, dass manche sogar von einer Weltmacht sprechen würden. Den aktuellen Krieg will der Ministerpräsident so lange wie nötig fortsetzen.

Irans militärische Kapazitäten

Laut den Ausführungen in der Pressekonferenz sind die technischen Möglichkeiten des Irans zur Produktion strategischer Waffen massiv eingeschränkt. Die Unfähigkeit, weiterhin Uran für nukleare Zwecke aufzubereiten oder die Produktion von ballistischen Raketen voranzutreiben, stelle einen entscheidenden Wendepunkt dar. Netanjahu betonte die aktuelle Schwäche des Regimes, die im krassen Gegensatz zur eigenen Stärke stehe.

Zukunft der iranischen Regierung

Bezüglich der innenpolitischen Situation im Iran blieb der Ministerpräsident vorsichtig. Es sei noch zu früh, um verlässliche Prognosen darüber abzugeben, ob sich die iranische Bevölkerung gegen die Führung in Teheran erheben werde. Er hielt jedoch fest, dass die israelischen Operationen so lange weitergeführt werden, bis die gesetzten Ziele erreicht sind. Dies unterstreiche den Anspruch Israels, seine Position in der Region dauerhaft zu festigen.

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