Shitstorm! Fans vernichten neues ÖFB-Trikot

Das nächste Trikot, der nächste Aufreger: Nach dem WM-Heim-Dress sorgt nun auch das ÖFB-Auswärtstrikot für Wirbel. Marmor-Look in Weiß, Türkis und Pink statt Rot-Weiß-Rot – und das Netz reagiert gnadenlos.

Es soll einfach nicht sein! Nachdem bereits das ÖFB-Heimtrikot einen regelrechten Kritik-Tornado ausgelöst hatte, sorgt nun auch das WM-Auswärtsdress für Kopfschütteln statt Begeisterung. Der Hauptgrund: einmal mehr die gewagte Farbkombination. Nach Schwarz-Rot folgt nun ein auffälliger Marmor-Look in Weiß, Türkis und Pink – ein Design, das bei vielen Fans eher Stirnrunzeln als Jubel auslöst.

Offiziell präsentiert wurde das Trikot vom Österreichische Fußballnationalmannschaft zwar noch nicht, Ausrüster Puma bestätigte das Design jedoch bereits. Die Inspiration? Die heimische Kaffeehauskultur. In der offiziellen Beschreibung heißt es dazu: „Im Kaffeehaus fing alles an – hier entwickelte sich Österreichs Begeisterung für den Sport. Für 2026 wird Wiens Cafékultur mit einem klassischen Marmormuster neu interpretiert – und serviert österreichische Eleganz mit selbstbewusster Zurückhaltung.“

»Mit dem Trikot kann man nix gewinnen«

Von Zurückhaltung ist bei den Fans allerdings nichts zu spüren. Die Reaktionen? Knallhart! „Noch schircher geht’s nicht, oder?“, „Wuits mi häckln?“ oder „Sieht aus wie Google Maps“ – die sozialen Netzwerke laufen heiß. Auch Aussagen wie „Mit dem Trikot kann man nix gewinnen“ machen die Runde.

So lacht das Netz über das Marmor-Desaster 1/7

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Dabei verfolgen Marko Arnautović und Co. bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 eigentlich große Ziele. Besonders brisant: Die Heim-Wäsch soll für „Einheit zwischen Team und Fans“ stehen. Doch genau diese Einheit wirkt aktuell weiter entfernt denn je. Bleibt die Hoffnung, dass die Harmonie zumindest auf dem Platz stimmt. In 89 Tagen steigt das erste WM-Spiel gegen Jordanien – dann wird sich zeigen, ob das Trikot mehr kann als nur für Diskussionen sorgen. Oder vielleicht doch für unvergessliche Momente.