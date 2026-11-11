Bauernregeln am Martinstag verrät, wie der Winter wird

Am 11. November ist Martinitag. Seit Jahrhunderten gilt dieser Tag im bäuerlichen Kalender als wichtiger Lostag, an dem sich anhand des Wetters erste Hinweise auf den bevorstehenden Winter ablesen lassen sollen.

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Ob Nebel, Sonnenschein oder Wolken – für jede Wetterlage kennt die traditionelle Bauernregel eine eigene Vorhersage.

Besonders interessant ist dabei die unterschiedliche Bedeutung von Nebel und klarem Himmel. "Wenn an oder nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind", lautet eine der überlieferten Wetterregeln. Nebelige Tage rund um den 11. November gelten demnach als Zeichen für einen eher milden Winter.

Ganz anders sieht es aus, wenn sich der Himmel von seiner freundlichen Seite zeigt. "Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein", heißt es. Auch die Regel "Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein" deutet auf einen bevorstehenden Kälteeinbruch hin. Sonniges Wetter am Martinitag wird darin also nicht unbedingt als gutes Zeichen für die kommenden Wintermonate gewertet.

Bleibt der Himmel hingegen wolkenverhangen, fällt die Prognose weniger eindeutig aus: "Wolken am Martinitag, der Winter unbeständig werden mag." Das könnte auf einen wechselhaften Winter mit unterschiedlichen Wetterphasen hindeuten.

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Wie treffsicher sind die Bauernregeln?

So spannend die alten Wetterweisheiten auch sind: Eine wissenschaftlich verlässliche Winterprognose lässt sich daraus nicht ableiten. Die Bauernregeln spiegeln vor allem jahrhundertelange Naturbeobachtungen wider. Für eine tatsächliche Einschätzung des Winters sind moderne Wettermodelle und langfristige Klimaprognosen deutlich aussagekräftiger.