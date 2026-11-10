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Wo in Österreich bis zu 60cm Neuschnee droht

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Schneepflug räumt bei starkem Schneefall eine verschneite Straße, Autos folgen dahinter.
© APA/RENE VAN BAKEL
Für die nächsten zwei Wochen berechnen Wettermodelle völlig unterschiedliche Schneemengen in Österreich.
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Das Wetterportal "donnerwetter.de" hat auf Facebook ein Schneeupdate mit Prognosen für aufsummierten Neuschnee bis zum 25. November veröffentlicht. Dabei stehen sich die Berechnungen des europäischen Modells (ECMWF) und des US-amerikanischen Modells (GFS) gegenüber, die nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich zwei völlig verschiedene Winterszenarien vorhersagen.

Bis zu 60 cm Schnee im Bergland

Das europäische Modell ECMWF sieht kräftigen Schneefall fast ausschließlich in den höheren Lagen. Hauptbetroffen sind nach dieser Berechnung die alpinen Regionen in Tirol, Salzburg, Kärnten und Teilen Vorarlbergs und der Steiermark. Hier stehen teils beachtliche Neuschneemengen von 40 bis über 60 cm im Raum. Das außeralpine Flachland, das Rheintal, das Innviertel, Ober- und Niederösterreich sowie Wien bleiben laut ECMWF hingegen weitgehend schneefrei. Die Berechnung ergibt für diese Regionen lediglich 0 bis 5 cm Schnee.

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US-Modell sieht Schnee im Flachland

Deutlich flächiger berechnet das US-Modell GFS den bevorstehenden Kälteeinbruch. Neben den Alpenräumen sieht diese Prognose auch im Norden und Osten Österreichs sowie im südlichen Alpenvorland eine reelle Chance auf Neuschnee. Für Teile Ober- und Niederösterreichs, Wien, das Burgenland und Teile der Steiermark werden zwischen 2 bis 20 cm Schnee erwartet. Damit gäbe es nach GFS auch in tiefen Lagen die Chance auf eine erste dünne Schneedecke oder zumindest Nassschnee. Das Portal fragte seine Community abschließend, welche Prognose bevorzugt wird oder ob auf Flocken komplett verzichtet werden kann.

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