Wo in Österreich bis zu 60cm Neuschnee droht

Für die nächsten zwei Wochen berechnen Wettermodelle völlig unterschiedliche Schneemengen in Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Wetterportal "donnerwetter.de" hat auf Facebook ein Schneeupdate mit Prognosen für aufsummierten Neuschnee bis zum 25. November veröffentlicht. Dabei stehen sich die Berechnungen des europäischen Modells (ECMWF) und des US-amerikanischen Modells (GFS) gegenüber, die nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich zwei völlig verschiedene Winterszenarien vorhersagen.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bis zu 60 cm Schnee im Bergland

Das europäische Modell ECMWF sieht kräftigen Schneefall fast ausschließlich in den höheren Lagen. Hauptbetroffen sind nach dieser Berechnung die alpinen Regionen in Tirol, Salzburg, Kärnten und Teilen Vorarlbergs und der Steiermark. Hier stehen teils beachtliche Neuschneemengen von 40 bis über 60 cm im Raum. Das außeralpine Flachland, das Rheintal, das Innviertel, Ober- und Niederösterreich sowie Wien bleiben laut ECMWF hingegen weitgehend schneefrei. Die Berechnung ergibt für diese Regionen lediglich 0 bis 5 cm Schnee.

US-Modell sieht Schnee im Flachland

Deutlich flächiger berechnet das US-Modell GFS den bevorstehenden Kälteeinbruch. Neben den Alpenräumen sieht diese Prognose auch im Norden und Osten Österreichs sowie im südlichen Alpenvorland eine reelle Chance auf Neuschnee. Für Teile Ober- und Niederösterreichs, Wien, das Burgenland und Teile der Steiermark werden zwischen 2 bis 20 cm Schnee erwartet. Damit gäbe es nach GFS auch in tiefen Lagen die Chance auf eine erste dünne Schneedecke oder zumindest Nassschnee. Das Portal fragte seine Community abschließend, welche Prognose bevorzugt wird oder ob auf Flocken komplett verzichtet werden kann.