Polizei schnappte Serientäter (19) aus Wien

Der Teenie soll unter anderem eine 82-Jährige Frau ausgeraubt haben.

Nö. Die Polizeiinspektion Mödling konnte einen 19-Jährigen ausforschen, dem etliche Straftaten zur Last gelegt werden. Der Wiener wurde bereits Ende Jänner ins Gefängnis in Wiener Neustadt gesteckt. Das vermeldete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag.

Unter anderem soll der Teenie einer 82-jährigen Dame die Handtasche samt Inhalt vergangenen Sommer in Mödling geraubt haben. Mit ihrer Bankomatkarte hob er schließlich noch 400 Euro ab. Zudem soll der erst 19-Jährige mit einem geklauten Führerschein mehrmals Autos gemietet haben.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten Suchtmittel, einen Schlagring, eine Gasdruckpistole sowie ein Blaulicht zur Verwendung auf einem Fahrzeug. Bisher verweigerte der Teenie bei den Einvernahmen jede Aussage.