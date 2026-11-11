SUV rast auf Gehsteig: Drei Tote in L.A.

Bei einem Vorfall mit einem Auto in Los Angeles sind drei Menschen auf einem Gehsteig getötet worden.

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Bei einem Vorfall mit einem Auto in Los Angeles sind drei Menschen auf einem Gehsteig getötet worden. Weitere drei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Autos, teilte ein Polizeisprecher laut der "Los Angeles Times" mit. Demnach war das Fahrzeug im Stadtteil North Hollywood auf einen Gehsteig und dann nahe einer U-Bahnstation in Straßenstände gefahren.

Die Ursache für den Vorfall werde noch untersucht, hieß es. Ob der Fahrer mit Vorsatz auf den Gehsteig gefahren ist, ist demzufolge unklar. Am Ort des Geschehens lagen Zeltplanen, Kisten und Kühlboxen zerstreut auf dem Gehweg, wie auf Videos und Fotos zu sehen war. Zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

© Los Angeles Times via Getty Imag

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach auf der Plattform X von einem tragischen Vorfall. Ein SUV sei auf den Gehsteig gefahren und habe Straßenhändler und Passanten erfasst, teilte Bass mit.