US-Militärangehöriger soll für Russland spioniert haben

Ein hochrangiger Angehöriger des US-Militärs ist im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen in Großbritannien festgenommen worden.

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Der 41-Jährige werde verdächtigt, gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Spionage und ausländischer Einflussnahme verstoßen zu haben, wie die Metropolitan Police am Dienstag mitteilte. Das Land, auf die sich die Vorwürfe beziehen, sei Russland, hieß es - ohne weitere Details.

FBI-Direktor Kash Patel sagte, die Vorwürfe der Spionage seien "für die USA und ihre Verbündeten von größter Sorge". Das mutmaßliche Verhalten des Soldaten sei eine ernüchternde Erinnerung daran, dass Insider-Bedrohungen real und hartnäckig seien, fügte Brigadegeneral Sean Stinchon vom US-Heeres-Geheimdienst hinzu. Im Zuge der Ermittlungen würden derzeit zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands durchsucht. "Die Vorwürfe sind schwerwiegend, und unsere Ermittlungen dauern an", teilten die Ermittler mit. Der Mann befindet sich den Angaben nach in Polizeigewahrsam in London.

Der Mann könnte den Angaben nach gegen Abschnitt 1 und 3 des Nationalen Sicherheitsgesetzes von 2023 verstoßen haben. Diese thematisieren die Beschaffung oder Offenlegung geschützter Informationen sowie die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes.

Festnahme nach Abzug wegen Iran-Bedrohung

Die Festnahme erfolgte einen Tag, nachdem die USA Tankflugzeuge von einem britischen Luftwaffenstützpunkt abgezogen hatten. Dem "Wall Street Journal" zufolge verließen die Flugzeuge am Montag den Stützpunkt der Royal Air Force in Mildenhall wegen einer Bedrohung durch den Iran. Die britische Polizei teilte jedoch mit, die Festnahme stehe nicht im Zusammenhang mit anderen laufenden Ermittlungen der Terrorismusbekämpfung.

Es war der zweite derartige Abzug innerhalb von drei Monaten. Bereits im September hatten die USA aus Sicherheitsgründen Bomber vom Stützpunkt RAF Fairford abgezogen. Die Polizei brachte diesen Vorfall mit dem Iran in Verbindung, der jedoch jegliche Verbindungen zu Angriffen oder Vorfällen in Großbritannien bestritten hat.