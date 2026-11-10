Schlaflos jede Nacht? DIESE kleine Drüse könnte schuld sein

Wer schlecht schläft, denkt oft an Stress oder zu viel Bildschirmzeit. Doch auch die Schilddrüse kann den Schlaf ordentlich durcheinanderbringen.

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Darauf macht der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner (BDN) aufmerksam. Das kleine Organ unterhalb des Kehlkopfes produziert Hormone, die unter anderem den Energiehaushalt, die Stimmung und den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen.

Gerät die Hormonproduktion aus dem Gleichgewicht, kann sich das auch nachts bemerkbar machen. "Wer dauerhaft schlecht schläft und zusätzlich körperliche Veränderungen bemerkt, sollte die Schilddrüse ärztlich abklären lassen", rät Professor Dr. Markus Essler, Experte des BDN.

Wenn die Schilddrüse auf Hochtouren läuft

Eine Überfunktion kann den Körper regelrecht unter Strom setzen. "Bei einer Überfunktion läuft der Stoffwechsel permanent auf Hochtouren, viele Betroffene fühlen sich wie unter Strom", erklärt Essler.

Das kann das Einschlafen und Durchschlafen erschweren. Weitere mögliche Anzeichen sind innere Unruhe, Nervosität und Herzrasen. Auch nächtliches Schwitzen kann mit einer Überfunktion zusammenhängen.

Trotz Müdigkeit schlecht schlafen

Aber auch eine Unterfunktion kann die Nachtruhe beeinträchtigen. Betroffene fühlen sich tagsüber häufig erschöpft und antriebslos, finden nachts aber trotzdem keine richtige Erholung.

Aber auch eine Unterfunktion kann die Nachtruhe beeinträchtigen. © Getty Images

"Viele Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion sind tagsüber erschöpft und antriebslos, schlafen aber nachts trotzdem schlecht", so Essler. Ein möglicher Grund sind nächtliche Atemaussetzer, die bei Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion häufiger auftreten.

Weitere mögliche Symptome sind Konzentrationsprobleme, Gewichtszunahme und eine erhöhte Kälteempfindlichkeit.

Bluttest kann Klarheit bringen

Ob eine Über- oder Unterfunktion vorliegt, lässt sich mit einer Blutuntersuchung beim Hausarzt oder bei der Hausärztin feststellen. Die genauen biologischen Zusammenhänge zwischen Schilddrüse und Schlaf sind laut BDN noch nicht vollständig geklärt. Fachleute vermuten, dass Schilddrüsenhormone auf Botenstoffe im Gehirn einwirken, die Schlaf und Stimmung steuern.

Behandlung kann Schlaf verbessern

Die gute Nachricht: Beide Formen der Fehlfunktion lassen sich behandeln. Bei einer Unterfunktion wird meist L-Thyroxin eingesetzt, das fehlende Schilddrüsenhormone ersetzt. Eine Überfunktion kann mit sogenannten Thyreostatika behandelt werden, die die Hormonproduktion hemmen.

Mit der Therapie kann sich häufig auch die Schlafqualität deutlich verbessern, betont Essler.