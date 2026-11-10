Gehirn-Gesundheit
42-Minuten-Regel könnte das Demenzrisiko senken
Viele Menschen verbringen einen Großteil des Tages in geschlossenen Räumen. Dabei könnte gerade helles Tageslicht eine wichtige Rolle für die Gehirngesundheit spielen. Forscher der Guangzhou Medical University haben herausgefunden, dass Menschen mit mehr Licht im Alltag seltener an Demenz erkrankten.
42 Minuten bei hellem Tageslicht
Besonders auffällig war ein Wert von 42 Minuten: Wer täglich mindestens so lange einer Beleuchtungsstärke von 5000 Lux oder mehr ausgesetzt war, hatte in der Untersuchung ein um 17 Prozent niedrigeres Demenzrisiko. Auch längere Aufenthalte bei etwas weniger intensivem Licht zeigten einen Zusammenhang mit einem geringeren Risiko.
Dafür muss es nicht einmal strahlenden Sonnenschein geben. Selbst an bedeckten Wintertagen werden draußen gegen Mittag laut Studie etwa 3500 bis 6000 Lux erreicht. An sonnigen Wintertagen können es sogar bis zu 30.000 Lux sein. Zum Vergleich: In vielen Innenräumen liegt die Beleuchtungsstärke nur bei rund 300 bis 500 Lux.
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Fast 88.000 Menschen untersucht
Für die im Fachjournal "General Psychiatry" veröffentlichte Studie werteten die Forscher Daten von 87.577 Erwachsenen aus der britischen UK Biobank aus. Zu Beginn hatte keiner der Teilnehmer eine Demenzdiagnose. Das Durchschnittsalter lag bei 62 Jahren.
Die Teilnehmer trugen sieben Tage lang ein Messgerät am Handgelenk, das ihre Licht- und Bewegungsaktivität aufzeichnete. Im anschließenden Beobachtungszeitraum von durchschnittlich 8,1 Jahren wurden 741 Demenzfälle dokumentiert.
Auch bei der Auswertung berücksichtigten die Forscher zahlreiche mögliche Einflussfaktoren – darunter Alter, Geschlecht, Bildung, Bewegung, Ernährung, Bluthochdruck, Diabetes und Hörverlust.
Tageslicht könnte die innere Uhr unterstützen
Eine mögliche Erklärung sehen die Wissenschaftler im natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Helles Licht am Tag hilft dabei, die innere Uhr des Körpers zu regulieren. Diese beeinflusst unter anderem Schlaf, Aktivität und verschiedene Abläufe im Gehirn.
Besonders deutlich war der Zusammenhang in bestimmten Gruppen: Bei Menschen mit hoher nächtlicher Lichtbelastung sowie bei sogenannten Abendtypen fiel die Verbindung zwischen mehr Tageslicht und einem niedrigeren Demenzrisiko stärker aus.
Kein Beweis für Schutz vor Demenz
Wichtig ist allerdings: Die Studie beweist nicht, dass Tageslicht Demenz verhindert. Sie zeigt einen statistischen Zusammenhang. Zudem wurde die Lichtmenge nur eine Woche lang gemessen. Auch die Teilnehmer der UK Biobank sind nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte Bevölkerung.
Die Ergebnisse liefern dennoch einen Hinweis darauf, dass ausreichend helles Licht am Tag für die Gehirngesundheit bedeutsam sein könnte. Ein Spaziergang im Freien – auch bei bewölktem Himmel und im Winter – lässt sich jedenfalls leicht in den Alltag einbauen.
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