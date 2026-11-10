ÖFB-Team hat Tor-Trumpf Baumgartner wieder

Er ist wieder da – und Österreich braucht ihn genau jetzt. Christoph Baumgartner meldet sich nach monatelanger Zwangspause zurück und soll im Nations-League-Showdown gegen Irland und Israel zum Trumpf der ÖFB-Elf werden.

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Am Samstag wartet in Linz Irland (20.45 Uhr, live in ORF 1), am Dienstag steigt in Debrecen das Duell mit Israel. Zwei Spiele, in denen es um den Gruppensieg sowie den Aufstieg in die höchste Nations-League-Spielklasse geht. Und Teamchef Ralf Rangnick kann dabei mit Christoph Baumgartner endlich wieder auf seinen Unterschiedsspieler setzen.

Die Rückkehr kommt zur perfekten Zeit. Mit dem Ende der Ära von Marko Arnautovic, dem verletzten Kapitän David Alaba und der Nationalteam-Pause von Marcel Sabitzer fehlen dem ÖFB wichtige Stützen. Umso größer ist die Bedeutung Baumgartners. Was Österreich an ihm hat, wurde zuletzt schmerzlich deutlich. Bei der WM in Nordamerika musste der 27-Jährige zuschauen, nachdem er sich ausgerechnet beim Aufwärmen vor der Generalprobe gegen Tunesien Anfang Juni eine schwere Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Operation, monatelange Reha und das bittere Aus für Österreichs erste Endrunde seit 28 Jahren waren die Folge.

»Besser kann man nicht zurückkommen«

Doch jetzt ist der Offensivspieler zurück. Ende Oktober feierte er bei RB Leipzig sein Comeback. Gegen Real Madrid bereitete er als Joker direkt einen Treffer vor, danach folgten ein Doppelpack im DFB-Pokal und zwei Ligatore. Fünf Scorerpunkte in sechs Spielen. "Ich bin topfit", stellte der 27-Jährige klar. Für zweimal 90 Minuten fehlen ihm zwar noch die Spielminuten, doch er will von Beginn an ran: "Wenn es nach mir geht, kann es gerne die Startformation sein."

Fünf Scorerpunkte in sechs Spielen: Baumgartner meldete sich bei Leipzig eindrucksvoll zurück. © GEPA pictures

Sein Wert für Österreich ist enorm: In 58 Länderspielen sammelte "Baumi" bereits 19 Tore und 14 Assists. Er bringt Torgefahr, Tempo und die nötige Energie für Rangnicks Spielidee mit. Auch der Teamchef freut sich über die Rückkehr: "Viel besser kann man aus einer Verletzung nicht zurückkommen."

Baumi soll uns zurück in Liga A schießen

Jetzt wartet allerdings gleich eine echte Bewährungsprobe. Denn im Duell mit Irland geht es für Österreich um weit mehr als nur drei Punkte. Die Ausgangslage ist klar: Ein Heimsieg in Linz macht Österreich vorzeitig zum Gruppensieger. Bei einem Remis muss am Dienstag gegen Israel gewonnen werden. Eine Niederlage könnte hingegen einen Dreikampf mit Irland und dem Kosovo um Platz eins auslösen. Genau das will Rangnick verhindern. Baumgartner soll dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Die Stimmung im Team stimmt jedenfalls: "Ich habe eine super Energie in der Truppe gesehen", sagt er. Jetzt muss diese Energie auch auf dem Platz zünden!