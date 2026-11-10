Historische Klatsche: Ballon-d’Or-Sieger Kane nicht in der Weltauswahl

Bitte was? Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen, doch ausgerechnet in der Weltauswahl seiner eigenen Kollegen ist für den Bayern-Torjäger kein Platz.

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Damit schreibt der Engländer unfreiwillig Geschichte: Erstmals seit der Einführung des FIFPRO-Teams im Jahr 2005 fehlt der amtierende Ballon-d’Or-Sieger in der Mannschaft des Jahres.

Die weltweite Spielergewerkschaft veröffentlichte am Montag das Ergebnis der Wahl – und das Votum von 19.806 Profis aus aller Welt hat es in sich. Im Angriff bekam Kane gleich vier Stars vor die Nase gesetzt: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Lamine Yamal räumten die begehrten Plätze ab. Der Bayern-Superstar? Nur Zuschauer.

Messi unsterblich, Yamal historisch

Besonders bitter für Kane: Der Bayern-Torjäger schrammte nur hauchdünn an der Weltauswahl vorbei. Mit 27,6 Prozent landete er auf Rang fünf – gerade einmal 0,8 Prozentpunkte fehlten ihm auf Erling Haaland, der sich den letzten Angriffsplatz sicherte. Deutlich mehr Stimmen sammelten Kylian Mbappé (46 Prozent), Lamine Yamal (37,4) und Lionel Messi (29,5). Während Kane leer ausgeht, schreibt Messi weiter Geschichte: Der Argentinier steht zum bereits 18. Mal in der FIFPRO-Elf. Auch Yamal darf feiern: Der 19-Jährige ist der erste Spieler, der noch vor seinem 20. Geburtstag zum zweiten Mal in Folge in die Weltauswahl gewählt wurde.

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Dabei hätte Kane mit seinen Leistungen genügend Argumente geliefert. Der Engländer glänzte mit beeindruckenden Torzahlen, holte den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und krönte sich zum Ballon-d’Or-Gewinner. Doch bei der Abstimmung seiner Berufskollegen reichte es trotzdem nicht. Eine historische Ohrfeige für den Bayern-Star!

Komplettiert wird die Mannschaft von David Raya im Tor, Pau Cubarsí, Achraf Hakimi und Nuno Mendes in der Abwehr sowie Jude Bellingham, Rodri und Vitinha im Mittelfeld. Auffällig aus deutscher Sicht: Kein einziger Bundesliga-Spieler schaffte es in die Auswahl.