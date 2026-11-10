Musiala-Beben: Hoeneß drängt auf Millionen-Kürzung

25 Millionen Euro Jahresgehalt, Vertrag bis 2030 – und jetzt der Millionen-Knall! Jamal Musiala kommt beim FC Bayern einfach nicht aus der Verletzungsspirale. Während der Rekordmeister auf die Rückkehr seines Superstars wartet, legt Uli Hoeneß den Finger in die Wunde.

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Der Ehrenpräsident spricht offen über Musialas gesundheitliche Probleme, dessen sportliche Zukunft und das Mega-Gehalt. Im Raum steht eine brisante Frage: Soll der 23-Jährige dem Rekordmeister finanziell entgegenkommen?

Im "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks ließ Hoeneß tief blicken. Er zweifelte daran, ob Musiala jemals wieder an seine frühere Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. Gleichzeitig verwies er auf das finanzielle Dilemma des Klubs: Bayern könne nicht einfach den Vertrag infrage stellen, nur weil der Spieler derzeit nicht mehr die Leistung bringt, für die er bezahlt wird. Eine Aussage, die für ordentlich Zündstoff sorgte.

Nur Kane verdient noch mehr

Denn Musiala zählt zu den Topverdienern an der Säbener Straße. Sein Vertrag läuft bis 2030, sein Jahresgehalt soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. Nur Harry Kane kassiert noch mehr. Doch seit seinem schweren Verletzungsdrama wartet der Rekordmeister auf die Rückkehr seines Ausnahmekönners.

Zur Erinnerung: Bei der Klub-WM 2025 erlitt Musiala einen komplizierten Wadenbeinbruch. Seitdem jagt ein Rückschlag den nächsten: Zuletzt setzte ihn ein Muskelfaserriss im Oberschenkel außer Gefecht. Dazu kommen sogenannte Absencen – kurze neurologisch bedingte Bewusstseinsaussetzer, die bei zwei Spielen sogar zu Zusammenbrüchen auf dem Platz führten. Die Beschwerden sind zwar medikamentös behandelbar, sorgen aber zusätzlich für Fragezeichen. Die bittere Bilanz: Seit seinem Wadenbeinbruch kam Musiala nur auf 18 Bundesliga-Einsätze, lediglich acht davon von Beginn an.

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Sammer: »Wir leben nicht im Märchenwald«

Sammer: »Wir leben icht im Märchenland«Rückendeckung für Hoeneß kommt von Matthias Sammer. Der frühere Bayern-Sportvorstand sagte im "Hagedorn-Talk": "In der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber natürlich auf der einen Seite eine Katastrophe ist." Einen Spieler um Gehaltsverzicht zu bitten, hält Sammer dennoch für völlig legitim: "Aber so was von legitim, wir leben ja nicht im Märchenland." Er vermutet sogar, dass es bereits Gespräche mit Musialas Beraterseite gegeben haben könnte, die nicht wie gewünscht verlaufen seien.

Auch Ex-Bayern-Profi Markus Babbel sieht den Klub in einer Zwickmühle. Musiala habe einen Vertrag für einen absoluten Topspieler erhalten. "Die sind sehr selten verletzt. Und da ist Jamal einfach sehr verletzungsanfällig", sagte Babbel. Sein bitteres Urteil: "Da haben wir einfach zu viel bezahlt."

Hoeneß hofft auf ein Entgegenkommen

Beim FC Bayern betont man stets, dass man gerade in schwierigen Zeiten wie eine Familie zusammenhält. Auch Musiala kann weiterhin auf die Unterstützung des Klubs zählen – schließlich kann er für seine gesundheitlichen Probleme nichts. Dennoch prallen in dieser heiklen Situation sportliche und wirtschaftliche Interessen aufeinander. Hoeneß hofft offenbar auf ein freiwilliges Entgegenkommen des 23-Jährigen und seiner Berater: Ein vorübergehender Verzicht auf einen Teil des Mega-Gehalts, bis Musiala wieder voll belastbar ist. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Eines zeigt die Debatte aber deutlich: Selbst der viel beschworene Familienzusammenhalt beim Rekordmeister wird durch den Millionen-Poker auf eine harte Probe gestellt.