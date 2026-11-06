Bayern in Not: Hoffnung auf Kompany-Comeback

Aufatmen bei Bayern München! Nach dem gesundheitlichen Schock um Trainer Vincent Kompany gibt es erstmals wieder positive Signale.

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Wann der Belgier wieder an die Seitenlinie zurückkehren kann, ist zwar weiterhin unklar. Die jüngsten Nachrichten machen allerdings Hoffnung: "Er wirkt sehr positiv und scheint auf dem Weg zur vollständigen Genesung zu sein", berichtete sein Assistent Aaron Danks vor dem Bundesliga-Duell gegen Mainz 05.

Der Engländer hatte in den vergangenen Tagen mehrfach Kontakt mit dem 40-jährigen Belgier. "Ich hatte ein paar richtig gute Telefongespräche mit ihm", verriet Danks. Einen konkreten Termin für das Comeback gibt es allerdings noch nicht. Die anstehende Länderspielpause soll nun genutzt werden, um die weitere Entwicklung abzuwarten und eine mögliche Rückkehr einzuschätzen.

Aaron Danks vertritt den erkrankten Vincent Kompany an der Seitenlinie. © IMAGO/Alterphotos

Aaron Danks vertritt den erkrankten Vincent Kompany an der Seitenlinie

Aaron Danks vertritt den erkrankten Vincent Kompany an der Seitenlinie

Kompany hatte wegen einer Hirnhautreizung pausieren müssen. Vergangene Woche durfte der Bayern-Trainer das Krankenhaus verlassen. Ein wichtiger Schritt zurück in Richtung Normalität – doch die Münchner wollen nichts überstürzen. Schließlich steht die vollständige Genesung an erster Stelle.

Lichtblick bei Díaz und Musiala

Doch nicht nur der Trainer fehlt auch auf dem Platz wird die Ausfallliste immer länger. Gegen Mainz muss München gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Jamal Musiala stehen nicht zur Verfügung. Immerhin gibt es bei Díaz und Musiala einen Lichtblick: Beide könnten nach der Länderspielpause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Danks sprach von einem "sehr positiven Fortschritt", wollte sich aber auf einen konkreten Comeback-Termin nicht festlegen.

Immerhin: Aleksandar Pavlovic hat das Training wieder vollständig absolviert. Ob es für einen Einsatz am Wochenende reicht, hängt laut Danks nur noch davon ab, wie gut sich seine Beine erholen. Auch bei Manuel Neuer sieht es offenbar gut aus.

Vorsichtsmaßnahme bei Davies

Eine Zwangspause könnte dagegen Alphonso Davies drohen. Nach der hohen Belastung der vergangenen Wochen denkt Bayern offenbar darüber nach, den Kanadier zu schonen. "Wir müssen vorsichtig sein", betonte Danks.

Für die Münchner geht es in Mainz also nicht nur um wichtige Bundesliga-Punkte, sondern auch darum, die Ausfälle möglichst gut zu kompensieren. Die wichtigste Nachricht kommt allerdings aus dem Krankenstand: Bei Kompany zeigt die Entwicklung offenbar in die richtige Richtung.